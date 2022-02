Estudo não testou eficácia da ivermectina contra a COVID-19 em humanos

Captura de tela feita em 2 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: reprodução)

CORRECTION: Japan's Kowa said anti-parasite drug ivermectin showed an 'antiviral effect' against Omicron and other variants of coronavirus in joint non-clinical research. The

CORRECTION: Japan's Kowa said anti-parasite drug ivermectin showed an 'antiviral effect' against Omicron and other variants of coronavirus in joint non-clinical research.

Ivermectina em humanos

Controle de pragas e covid-19

Publicações compartilhadas mais de 15 mil vezes nas redes sociais garantem que um estudo realizado pela empresa farmacêutica japonesa Kowa demonstrou a eficácia do antiparasitário ivermectina contra a variante ômicron do SARS-CoV-2 em um estudo de fase III. Os conteúdos, que circulam desde 31 de janeiro de 2022, citam a agência de notícias Reuters como fonte, mas a agência corrigiu o título da sua matéria a fim de esclarecer que a pesquisa mostrou o efeito antiviral apenas in vitro, e não em humanos. Especialistas e instituições explicaram à AFP que, embora ensaios clínicos para testar a eficácia da ivermectina estejam sendo realizados, sua ação para prevenir ou curar a covid-19 não foi comprovada até agora., diz o texto de uma das publicações compartilhadas no Twitter ( 1 3 ), no Facebook ( 1 3 ) e em sites ( 1 2 ).O conteúdo também circulou em espanhol A mensagem começou a ser compartilhada após a publicação de uma matéria da agência de notícias Reuters, publicada em 31 de janeiro de 2022 com o título:” (, em português).A AFP encontrou uma versão da notícia em inglês arquivada no mesmo dia na plataforma Wayback Machine., acrescentou a matéria., explica em seu site o Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Medicina da França (Inserm, na sigla em francês).O ensaio é composto por três fases: a primeira avalia a possível nocividade do produto; a segunda o testa em um número limitado de pacientes; e a terceira avalia o interesse terapêutico com uma amostragem maior., continua o Inserm.A Kowa emitiu um comunicado em 31 de janeiro de 2022, esclarecendo que oda ivermectina contra a variante ômicron foi observado, mas não em humanos e nem durante um ensaio clínico de fase 3 que estaria concluído.A Reuters corrigiu sua matéria no mesmo dia, indicando que se tratava de um protocolo de pesquisae com a observação de queA agência também esclareceu no Twitter ivermectina é um medicamento de uso veterinário e humano, utilizado contra parasitas como sarna, oncocercose ou piolhos. Esse tratamento é amplamente utilizado em áreas do mundo afetadas por infestações parasitárias.Desde o início da crise sanitária, foram realizados estudos para verificar se esse medicamento, conhecido por sua capacidade de limitar a replicação de certos vírus, como o da febre amarela, também poderia ajudar no combate à covid-19.Embora um estudo tenha permitido observar uma eficácia in vitro (em laboratório) da ivermectina no SARS-CoV-2, sua eficácia em humanos ainda não foi comprovada porque não há evidências científicas suficientemente sólidas, como foi verificado pelo AFP Checamos., disse ao Checamos em outubro de 2021 Flavio da Silva Emery , ex-presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP., explicou em agosto de 2021 à AFP Bernard Bégaud , diretor da unidade de farmacoepidemiologia do Inserm.Isso também foi o que a Reuters apontou na versão corrigida de sua matéria: afirma a Sociedade Francesa de Farmacologia e Terapia (SFPT)., apontou à AFP Karin Kopitowski , chefe do Serviço de Medicina de Família do Hospital Italiano de Buenos Aires ., afirmou Bégaud.Na França, a Agência Nacional de Segurança de Medicamentos (ANSM) rejeitou um pedido de Recomendação Temporária de Uso (RTU) desse medicamento para o tratamento do coronavírus em abril de 2021 , alegando que não poderiaEssa decisão convergiu com um parecer emitido pelo Conselho Superior de Saúde Pública, que também não recomendou sua utilização no contexto da crise sanitária fora dos ensaios clínicos.No mesmo sentido, a Divisão de Avaliação Sanitária do Ministério de Saúde Pública do Uruguai, já queque sustentem a indicação.A Sociedade Argentina de Infectologia se expressa de forma semelhante e acrescenta:Em 31 de março de 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) também aconselhou para pacientes com covid-19, com exceção de ensaios clínicos. A recomendação se aplica, disse Janet Díaz, chefe da equipe clínica responsável pela resposta à covid-19 na Organização das Nações Unidas.Os especialistas da OMS tiraram suas conclusões de um total de 16 ensaios clínicos randomizados envolvendo 2.400 pessoas. Mas alguns desses ensaios comparam a ivermectina com outras drogas, e o número de estudos comparando-a com placebo, segundo Bram Rochwerg, pesquisador da Universidade McMaster no Canadá e membro do painel de avaliação da OMS .Alguns dias antes, em 22 de março de 2021, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já havia desaconselhado o uso de ivermectina na prevenção ou tratamento do coronavírus. A EMA, segundo um comunicado Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration ( FDA ), em página dedicada a alertar os internautas contra o uso de antiparasitário para covid-19, afirma queNo Brasil, uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde em maio de 2021 afirmava que os resultados dos estudosNo entanto, em janeiro de 2022, o ministério rejeitou as diretrizes técnicas que contraindicavam o uso do, com cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros medicamentos sem eficácia comprovada para tratar a doença, apontando aA AFP já verificou outras alegações sobre a eficácia da ivermectina no tratamento da infecção por coronavírus ( 1 3 ).