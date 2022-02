É enganoso dizer que os CDC dos EUA registraram 12 mil mortes pelas vacinas contra a covid-19

Publicações com mais de 1.200 interações nas redes sociais desde, pelo menos, 1º de fevereiro de 2022 alegam que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos registraram 12 mil mortes relacionadas às vacinas contra a covid-19.





Mas isso é enganoso. A cifra diz respeito às notificações preliminares de mortes registradas no sistema de farmacovigilância Vaers, que não necessariamente foram causadas pelos imunizantes.Os CDC explicam que a agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) exige o registro de qualquer óbito ocorrido após a vacinação contra a covid-19 na plataforma Vaers, ainda que não se saiba se a vacina foi ou não a causa., garantem as publicações compartilhadas no Twitter ( 1 2 ), no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 3 ) e em sites ( 1 2 ).Diversos usuários compartilharam a alegação junto a um link de um artigo publicado pela Revista Oeste, que afirma:Criado em 1990, o Vaers é um sistema administrado pelos CDC e pela FDA que reúne notificações de possíveis efeitos colaterais após uma pessoa ter recebido uma vacina. Qualquer pessoa pode reportar um evento adverso no sistema.Antes de exibir os dados, a plataforma informa que somente as notificações do sistema não podem ser usadas para determinar se uma vacina causou ou contribuiu para um evento adverso ou doença., diz o texto.No site dos CDC , atualizado pela última vez em 31 de janeiro de 2022, o órgão informa que o Vaers recebeu, ou seja, 0,0022% do total de 539 milhões de doses aplicadas contra a covid-19 no país desde 14 de dezembro de 2020.Antes de fornecer a cifra, porém, os CDC afirmam:A página dos CDC também informa que o monitoramento contínuo identificou nove mortes com associação causal com a vacina contra a covid-19 da Janssen. O órgão informou que, até 3 de fevereiro de 2022 , havia mais de 250 milhões de norte-americanos vacinados com ao menos uma dose e 212 milhões completamente vacinados.Em 21 de janeiro de 2022, uma porta-voz dos CDC também explicou à AFP que o sistema Vaers foi desenvolvido para detectar rapidamente padrões de eventos adversos incomuns ou inesperados, e não para determinar se os eventos adversos em questão foram causados por uma vacina.[um projeto colaborativo entre o Escritório de Segurança de Imunização do CDC e nove organizações de saúde]., continuou a porta-voz.A entidade reforça que os imunizantes anticovid são seguros e eficazes, destacando que milhões de pessoas nos Estados Unidos receberam as vacinasEm 3 de fevereiro de 2022, a FDA explicou ao Checamos que monitora a segurança das vacinas contra a covid-19 em análises que incluem a revisão de relatórios individuais, uma análise agregada de dados do Vaers e o desenvolvimento de estudos de caso quando indicado por possíveis preocupações sobre segurança. A agência acrescentou:Dados do projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford, mostram que, até 4 de dezembro de 2021, a taxa de mortalidade semanal de não vacinados nos Estados Unidos pela covid-19 foi de 9,74 a cada 100 mil pessoas. Para vacinados com duas doses, essa proporção foi de 0,71 e para os que receberam a dose de reforço, 0,1. Isso significa que a mortalidade pela doença para não vacinados foi 13,7 vezes maior do que para vacinados com duas doses.O Checamos já verificou outras alegações relacionadas às vacinas contra a covid-19 e o Vaers e outras bases de dados ( 1 2 ).Verificação semelhante foi feita pelo UOL Confere