Segundo o CEO da Pfizer, duas doses da vacina dão uma proteção limitada contra a ômicron

Desde 10 de janeiro de 2022, publicações nas redes sociais e sites asseguram que o diretor-geral da Pfizer, Albert Bourla, “admitiu” que duas doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela gigante farmacêutica oferecem uma “proteção muito limitada, isso se houver alguma”, sugerindo que ele se referia à doença. Mas isso é enganoso: as declarações completas de Bourla deixam claro que ele se referia à eficácia das duas doses contra a variante ômicron, não contra a covid-19 em geral.

, diz a legenda de uma publicação no Telegram visualizada mais de 16 mil vezes.Mensagens semelhantes foram compartilhadas mais de 870 vezes no Twitter ( 1 2 ), no Facebook ( 1 2 ), no Instagram ( 1 2 ) e em sites ( 1 2 ).Alegações similares também circulam em inglês Algumas das publicações incluem imagens de uma entrevista com Bourla, outras o vídeo. A entrevista completa foi publicada em 10 de janeiro no Yahoo! Finanças e contém a gravação com a transcrição simultânea.Nela, fica claro que Bourla se referia às limitações de duas doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech contra a variante ômicron, que tem causado recorde de casos de covid-19 em todo o mundo em poucas semanas., disse Bourla., acrescentou.A emissora norte-americana CNBC relatou declarações semelhantes de Bourla, também específicas sobre a variante ômicron:. EEm 11 de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que, no ritmo de transmissão do vírus, mais da metade da população da Europa estará infectada com a variante ômicron nas seis ou oito semanas seguintes.Além disso, advertiu queO AFP Checamos já verificou outras alegações referentes ao CEO da Pfizer ( 1 3 ).