Imagem do Burj Khalifa iluminado com a bandeira brasileira é de homenagem em 2020, não em 2021

Uma imagem do edifício Burj Khalifa, em Dubai, iluminado com as cores da bandeira brasileira foi compartilhada mais de 7,5 mil vezes nas redes sociais desde, pelo menos, o último dia 3 de setembro.



Captura de tela feita em 9 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook.

Captura de tela feita em 9 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook feita pela Emirates em 8 de setembro de 2020

Outras homenagens

Segundo as publicações, o edifício mais alto do mundo estaria homenageando o Brasil pelo seu Dia da Independência em 2021. Mas a foto, na verdade, é de 2020., diz uma das publicações., lê-se na imagem, que desde o dia 3 de setembro foi compartilhada mais de 5.300 vezes no Facebook 3 ). O mesmo conteúdo circulou também no Twitter ( 1 3 ) e no Instagram As mensagens circularam no contexto das manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro no último 7 de setembro, em meio a uma crescente tensão entre os três Poderes da República.Uma busca reversa pela imagem na ferramenta Yandex levou a uma publicação no Instagram feita em 8 de setembro de 2020.O texto das publicações viralizadas menciona a companhia aérea Emirates. Uma busca com as palavras-chavena página oficial da empresa no Facebook levou à publicação original com a foto, feita pela companhia em 8 de setembro de 2020 Em uma mensagem difundida no dia anterior , a Emirates já havia publicado um vídeo com o mesmo texto, sobre a homenagem feita na fachada do edifício.Além disso, a conta oficial do Burj Khalifa no Twitter, que compartilha fotos e vídeos da iluminação do edifício em ocasiões comemorativas, não divulgou nenhuma imagem relacionada ao Brasil em 2021, até o dia 9 de setembro. Tampouco existem registros nas páginas oficiais do edifício no Instagram e no Facebook O Burj Khalifa foi inaugurado em 2010 e é considerado o edifício mais alto do mundo pelo Guinness World Records . A construção é um empreendimento imobiliário da multinacional Emaar, e a empresa tampouco prestou homenagem ao Brasil em 7 de setembro de 2021 em sua página no Instagram Facebook ou Twitter. O Burj Khalifa já homenageou outras nações, iluminando-se com as cores de suas respectivas bandeiras.Em 1 de setembro de 2021, o prédio exibiu as cores da bandeira do Uzbequistão. Em 24 de agosto de 2021 , o Burj Khalifa celebrou em sua fachada a independência da Ucrânia.Em outras ocasiões, o edifício também já homenageou Mahatma Gandhi e exibiu mensagens sobre a pandemia de covid-19 O Checamos já verificou que nem o Empire State nem a Torre Eiffel se iluminaram para homenagear o Dia da Independência do Brasil em 2021.