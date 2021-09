Pintura de Frank Schaeffer não sumiu do Palácio do Planalto durante mandato do ex-presidente Lula

Captura de tela feita em 8 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Desaparecimento da obra

Publicações com a afirmação de que um quadro do artista brasileiro Frank Schaeffer teria desaparecido do Palácio do Planalto durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e que a pintura posteriormente foi encontrada pela Interpol circulam, pelo menos, desde janeiro de 2017, com mais de 1.000 compartilhamentos nas redes sociais. Porém, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, não há registro de desaparecimento da única obra desse pintor no Planalto e até setembro de 2021, ela se encontra exposta no subsolo do edifício., está escrito nas imagens compartilhadas no Facebook ( 1 2 ) e no Twitter Nas postagens virais o nome do artista foi escrito de maneira errada:ao invés deNão foi encontrado o acervo atualizado do Palácio do Planalto no site da instituição. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pelo acervo do Palácio, a única obra do pintor mineiro Frank Schaeffer registrada na coleção se chama[Presidência da República], afirmou a Secretaria-Geral ao AFP Checamos em 31 de agosto de 2021.A pintura se encontra atualmente exposta no subsolo do Palácio do Planalto, de acordo com a Secretaria., acrescentou. Ainda segundo o órgão oficial,De acordo com as publicações virais, a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) teria sido a responsável por encontrar o quadro supostamente desaparecido. No entanto, em uma pesquisa pelo nome no site da organização, não foi encontrado nenhum resultado referente a uma operação para busca de alguma de suas obras.Consultado pela AFP sobre o suposto caso, um porta-voz da Interpol informou que a instituição não faz comentários sobre casos ou indivíduos específicos.Ainda segundo as alegações que circulam nas redes sociais, o quadro teria sido encontrado em uma das casas de Gianluca Vacchi %u23BC empresário, DJ e influenciador digital %u23BC cujo nome foi digitado comonas postagens. De acordo com as publicações,Ao buscar no Google pelos nomesnão foi encontrado nenhum resultado em veículos de imprensa e sites governamentais sobre a suposta operação que teria apreendido o quadro em uma das casas do empresário.O Checamos entrou em contato com a assessoria de Vacchi sobre a veracidade das afirmações, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa