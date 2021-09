Captura de tela feita em 6 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Publicações afirmando que o presidente Jair Bolsonaro estaria na primeira posição de uma “pesquisa para presidente em tempo real (...) do Google”, foram compartilhadas mais de cinco mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 15 de agosto de 2021. Mas isso é falso. Trata-se de uma enquete que não foi organizada e nem apoiada pelo Google e que “não possui valor científico e não pode ser confundida com pesquisa eleitoral”, segundo o próprio site que a divulga. Um especialista explicou à AFP que, para uma pesquisa ser válida, é preciso haver “preocupação com abrangência, com representatividade, [e que] todos os cidadãos devem ter chance de serem escolhidos na amostra”., diz o vídeo, compartilhado no Facebook , no Twitter 3 ) e no YouTube A orientação para participar da enquete continua:Alegações similares, mostrando capturas de tela do site Enquetes ao Vivo, também circularam no Twitter 3 ), no Instagram e no Facebook





Quantidade de votos

Votação “em tempo real”

Pesquisas recentes

Uma busca pelo endereço indicado no vídeo leva ao site Eleições ao Vivo , que se diz, sem qualquer relação demonstrada com o Google, como alegam as mensagens. No topo da página, o portal sinaliza que aApesar disso, as publicações compartilhadas alegam se tratar de umafazendo crer que a votação divulgada é uma Glauco Peres , professor de ciência política e coordenador do Grupo de Estudos Eleitorais do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais da Universidade de São Paulo (NECI-USP), explicou ao Checamos queJá uma enquete, como a que circula nas redes sociais, caracteriza-se como o, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , acrescentou Peres.A amostra, utilizada como método nas pesquisas eleitorais, é um grupo de pessoas cujas características como idade, sexo, escolaridade, distribuição regional, traduzem o conjunto do total de eleitores, explica o instituto de pesquisas Datafolha Segundo Peres, o fato de a enquete dizer já ter computado mais de cinco milhões de votos não influencia na confiabilidade da pesquisa, pois esse número não representa, necessariamente, o total de 147 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil.Além disso,, diz o professor.A equipe do AFP Checamos fez esse teste e conseguiu votar mais de uma vez, tanto repetindo o candidato, quanto votando em candidatos diferentes. Após a seleção, a página pede que, o que facilitaria a visualização da votação por localidades. O Checamos conseguiu preencher o campo diversas vezes, com códigos de estados de todas as regiões do Brasil, e também repetindo o código de um mesmo estado.As publicações viralizadas destacam o fato de a votação ocorrer. Mas Peres afirmou queO especialista apontou que esse fator pode, inclusive, tornar a enquete ainda menos confiável:, indagou o professor.Ele destacou que é preciso atentar-se à forma como as pessoas são ouvidas.[de pesquisa]. Em uma pesquisa eleitoral,Até o dia 8 de setembro de 2021, o site de enquetes mostrava o presidente Jair Bolsonaro na liderança, com 53,68% dos votos, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 15,11%.As pesquisas eleitorais realizadas de junho a setembro por institutos como Datafolha Quaest/Genial Investimentos , contudo, mostram um cenário distinto, com Lula liderando a corrida eleitoral para 2022.Essa última, divulgada em setembro de 2021, mostra Lula com 23% dos votos na intenção espontânea, quando os candidatos não são apresentados ao eleitor, e Bolsonaro com 15%. Já no cenário estimulado, quando os candidatos à Presidência são apresentados, o petista aparece com 47% dos votos, contra 26% do atual presidente no primeiro turno, e com 55% contra 30% de Bolsonaro no segundo turno.O Checamos entrou em contato com o site Eleições ao Vivo, mas não obteve retorno até a publicação desta verificação.