Gravação de 2015 é usada para insinuar bloqueio do WhatsApp

Captura de tela feita em 6 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Vídeo de 2015

Comparação feita em 6 de setembro de 2021 entre uma publicação no Facebook (E) e o vídeo publicado em dezembro de 2015 ( . / )

Publicações compartilhadas mais de 580 vezes nas redes sociais desde o último 4 de setembro afirmam que o aplicativo de envio de mensagens WhatsApp será bloqueado, e o vídeo de uma reportagem é usado para embasar a alegação. De acordo com os usuários, essa seria uma forma de dificultar a comunicação no contexto dos protestos pró-governo de 7 de setembro de 2021. Mas a gravação viralizada data de dezembro de 2015, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo realmente fez uma solicitação de bloqueio do WhatsApp., são algumas das legendas que acompanham o vídeo, compartilhado no Facebook ( 1 2 ), no Twitter ( 1 2 ) e no YouTube A mesma gravação foi enviada ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.No vídeo que acompanha as mensagens viralizadas, informa-se que o bloqueio do aplicativo teria inícioe duraria. Algumas das publicações não dizem quando começaria esse bloqueio, mas todas sugerem que a gravação se refere a uma ação a ser desencadeada no início de setembro de 2021.A maior parte das publicações associa a suposta ação de bloqueio do WhatsApp a uma tentativa de boicotar os atos marcados para o próximo 7 de setembro , que, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, serãoaos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), que acusa de quererem prejudicá-lo.Mas o vídeo viralizado nas redes sociais não é de 2021 e nem sequer tem relação com protestos a favor do mandatário.A gravação é um trecho da transmissão do Jornal das Dez , do canal GloboNews, que faz parte do Grupo Globo, então apresentado pelo jornalista Dony de Nuccio No vídeo que circulou nas redes sociais neste mês de setembro não é mencionada a data em que a reportagem foi feita, apenas que a Justiça havia determinado o bloqueio do WhatsAppMas uma busca pela fraselevou ao mesmo vídeo , publicado na seção do Jornal das Dez no portal G1, mas com data de 16 de dezembro de 2015.Uma comparação entre a sequência agora viralizada nas redes e o vídeo original de 2015 permite constatar que se trata do mesmo conteúdo.Uma pesquisa no Google pelas palavras-chavelimitada apenas para dezembro de 2015 mostra que esse tema foi amplamente noticiado ( 1 3 ), após a 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, em São Paulo, ordenar que as operadoras de telefonia móvel bloqueassem o aplicativo de mensagens.O site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) também informa sobre o bloqueio em 16 de dezembro de 2015, mas o texto não revela a motivação da decisão, por correr em. O parecer foi dado pois o aplicativoFinalmente, segundo a nota, devido ao fato de não ter atendido à determinação da Justiça,Em dezembro de 2015, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff (2011-2016), e o então deputado federal Jair Bolsonaro nem sequer havia manifestado interesse em concorrer ao cargo de chefe de Estado, o que apenas aconteceu no final de 2016