Vídeo que mostra fila de ônibus chegando a Brasília para protestos de setembro de 2021 é antigo

Captura de tela feita em 2 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Comparação feita em 2 de setembro de 2021 entre capturas de tela de uma publicação do Facebook (E) e o vídeo de maio de 2021 no Twitter ( . / )

Um vídeo que mostra uma fila de ônibus em uma rodovia nas proximidades de Brasília foi visualizado mais de 13 mil vezes nas redes sociais com a alegação de que os veículos estão a caminho de protestos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, previstos no 7 de setembro de 2021. No entanto, a equipe do AFP Checamos encontrou um registro semelhante, com a mesma fileira de ônibus na BR-060, datado do último dia 15 de maio, quando ocorreu um ato favorável ao governo na capital., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 ), no Twitter ( 1 2 ) e no YouTube O conteúdo circula no contexto dos preparativos para as manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro em apoio a seu governo ( 1 2 ) no feriado do 7 de setembro de 2021. A convocação tem gerado preocupação entre os opositores, que denunciam ameaças golpistas do Planalto.No vídeo viralizado, o narrador comenta em um trecho:Mas as imagens que supostamente mostrariam a chegada de apoiadores a Brasília para os protestos do dia da Independência do Brasil não são atuais.Embora a equipe do AFP Checamos não tenha conseguido chegar ao registro original por uma busca reversa no Google, uma pesquisa no TweetDeck por vídeos e pelos termos “Parque Leão” levou a uma gravação semelhante , postada em 15 de maio de 2021, na qual podem-se observar os mesmos veículos, enfileirados em ordem idêntica.É o caso, por exemplo, da ilustração de um ônibus estampado por um desenho da Mulher-Maravilha, vista aos dois segundos do vídeo compartilhado em agosto e setembro e aos cinco segundos no registro de maio. Nas duas gravações também é possível observar enfileirados, no trecho próximo a um viaduto, um ônibus preto da companhia Expresso Nordeste , seguido por outro veículo cinza, e na sequência um outro dessa mesma empresa.No último 15 de maio, Bolsonaro participou da Marcha da Família Cristã Pela Liberdade , realizada por religiosos e ruralistas em Brasília e em outras capitais do país em apoio ao governo.O presidente, que convocou os protestos em resposta à sua perda de popularidade, discursou durante o evento na Esplanada dos Ministérios, onde, sem máscara, cumprimentou seus apoiadores. Alguns deles, exibiram cartazes contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa