Empire State e Torre Eiffel não foram iluminados em apoio aos atos de 7 de setembro de 2021

O Empire State Building

A Torre Eiffel

Circula nas redes sociais a combinação de duas fotografias mostrando o Empire State Building e a Torre Eiffel iluminados com as cores da bandeira brasileira. As publicações, compartilhadas cerca de 800 vezes desde o último 7 de setembro, afirmam retratar o apoio de “Nova York e Paris”, onde estão localizados esses monumentos, aos atos em favor do presidente Jair Bolsonaro realizados no mesmo dia. Mas isso é falso: o Empire State teve essa iluminação em 7 de setembro de 2018, enquanto a foto da Torre Eiffel data de 2007, durante a Copa do Mundo de Rúgbi., diz a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook e no Twitter Em 7 de setembro , diversos atos ocorreram nas principais cidades do país, convocados por Bolsonaro, que redobrou os ataques contra as instituições e o sistema eleitoral.Mas as fotos do Empire State e da Torre Eiffel não retratam uma demonstração de apoio a essas manifestações.Uma busca reversa pela imagem do Empire State Building no Google não forneceu nenhum resultado, mas mostrou que o calendário de iluminação desse monumento não previa nenhuma homenagem ao Dia da Independência do Brasil ou aos atos em favor do presidente.De acordo com as informações do site oficial, em 6 de setembro o edifício foi iluminado de vermelho, branco e azul pelo Dia do Trabalho nos Estados Unidos. A próxima data com iluminação especial - verde menta - será 9 de setembro, em homenagem à Semana da Moda de Nova York.Uma segunda pesquisa no Google, dessa vez pelos termos, levou a um tuíte , contendo a imagem agora viralizada, publicado pela conta oficial do monumento em 7 de setembro de 2018 que dizia, em tradução livre do inglês:A foto foi igualmente divulgada em 2018 nas páginas oficiais do Empire State no Facebook e no Instagram, como se pode conferir abaixo:A seção de perguntas e respostas do site do Empire State também explica que iluminações especiais podem ser solicitadas, mas o edifício não o faz em, impossibilitando um suposto apoio aos atos a favor de Bolsonaro.Uma consulta às imagens da câmera ao vivo que mostra o arranha-céu permite observar que o monumento não estava com qualquer iluminação especial em 7 de setembro de 2021.Uma busca reversa no Google pela imagem do monumento parisiense levou a um artigo de verificação , em inglês, com data de março de 2016 e intitulado “Foto viral mostrando a Torre Eiffel iluminada em verde não é para vítimas de explosão em Lahore”.No texto, é explicado que a foto foi registrada em 2007, quando a França iluminou a Torre Eiffel para comemorar o fato de ser a sede da Copa do Mundo de Rúgbi.Uma pesquisa no Google pelas palavras-chavelevou à mesma foto agora viralizada publicada no banco de imagens Alamy . Sua descrição confirma que o registro foi feito em setembro de 2007 pelo fotógrafo Apichai Leelaryonkul.No site oficial da Torre Eiffel há uma lista de datas em que o monumento foi iluminado de maneira distinta das tradicionais luzes douradas. Uma delas foi de setembro a outubro de 2007.De acordo com o site, a projeção foi feita da seguinte forma:Em nenhuma das datas listadas há menção a uma homenagem ao Dia da Independência do Brasil ou apoio às recentes manifestações.O Checamos já verificou ( 1 3 ) outras alegações de supostas iluminações em famosos monumentos pelo mundo.Conteúdo semelhante foi verificado pelo site Aos Fatos