Imagem de Joice Hasselmann sem máscara foi tirada antes do diagnóstico de COVID-19

Uma foto de Joice Hasselmann (PSL) sem máscara em um hospital foi amplamente compartilhada em redes sociais no dia 18 de junho para colocar em dúvida a notícia de que a deputada federal foi diagnosticada com o novo coronavírus.





Captura de tela feita em 18 de junho de 2020 mostra imagem publicada no Facebook

, data, no entanto, do início de março deste ano, quando a parlamentar passou por uma. Na época, o Brasil havia registrado apenas dois casos importados de coronavírus.“Infectada com COVID 19 e ambas sem máscara? Que conversa desajeitada”, escreveu um usuário no Facebook ao publicar a foto, na qual a deputada aparece apoiada em uma profissional de saúde.Alegações semelhantes aparecem em diversas outras postagens na rede social ( 1 3 ) e no Twitter , somando mais de 1.500 compartilhamentos. “Sem máscara e feliz, Joice anuncia que está com Covid”, diz uma das publicações. “Eu estou achando que ela está com gripe suína… E não com covid”, escreveu outro usuário.A imagem começou circular após a deputada informar no Twitter , no último dia 17 de junho, que havia sido diagnosticada com COVID-19.“Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada p/ exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha”, escreveu.A imagem viralizada de Joice sem máscara em uma área hospitalar não é, contudo, atual.Uma busca reversa no Google por registros anteriores da foto mostra que ela foi publicada pela deputada no Instagram no último dia 2 de março. “Um dia após o outro. Depois de momentos difíceis na UTI, os primeiros passos. Hemorragia estancada. Estou melhorando com velocidade acima do esperado, graças a Deus. Obrigada a todos pelas orações”, diz a legenda.Alguns dias antes, a deputada havia informado , na mesma rede social que, seria internada em São Paulo para realização de “duas pequenas cirurgias” após sentir “palpitações do peito, dores muito fortes no estômago e uma pequena hemorragia”.Em seu primeiro discurso ao voltar à Câmara dos Deputados, Joice detalhou que passou por uma histerectomia - retirada do útero -, uma operação da hérnia de hiato e uma cardioplastia.Em 2 de março, quando publicou a imagem agora viralizada, o Brasil havia registrado apenas dois casos importados do novo coronavírus e ainda não havia identificado transmissão comunitária da doença, declarada no dia 20 do mesmo mês.Na época, o uso de máscaras não era recomendado à população em geral para evitar que o aumento na demanda resultasse no esgotamento dos estoques de equipamentos de proteção, comprometendo o trabalho dos profissionais de saúde.Antes aliada de Bolsonaro, Joice rompeu com o governo ao apoiar o lado contrário ao do presidente em uma disputa interna do PSL, partido do mandatário até novembro de 2019. Desde então, tem criticado publicamente Bolsonaro.Em resumo, a imagem em que a deputada federal Joice Hasselmann aparece em um hospital sem utilizar máscara de proteção data, na verdade, de 2 de março deste ano, quando o Brasil ainda não possuía transmissão comunitária do novo coronavírus e o uso de máscaras não era recomendado à população em geral.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19