Veículo que passou sobre a perna de Jeremy Renner pesa mais de 6 toneladas

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia. As autoridades do local enviaram uma nota ao The Hollywood Reporter sobre o resgate. "Ao chegarem no local, os agentes colaboraram com os bombeiros e os paramédicos para providenciar o transporte médico do Sr. Jeremy Renner num helicóptero até um hospital na região. O Sr. Renner foi a única parte envolvida."