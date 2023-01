Jeremy Renner posta foto após acidente grave e agradece apoio

Na postagem do Instagram Jeremy Renner agradeceu: 'Obrigado a todos pelas palavras de carinho. Mando amor para todos vocês' (foto: Reprodução/Instagram @jeremyrenner )

O ator Jeremy Renner fez sua primeira postagem nas redes sociais após sofrer um acidente com uma maquina de limpar neve no último domingo (1°/1). As informações preliminares indicam que a máquina que ele usava para limpar a frente da casa dele atropelou a perna do artista, conhecido pelo trabalho como Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel.