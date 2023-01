Netflix começa o ano com novidades e mistério em torno de "Wandinha"

"Wandinha", que tem a assinatura de Tim Burton, é a segunda série mais vista da plataforma (foto: Netfix/Divulgação)

Além das estreias anunciadas para este mês de janeiro pela Netflix, o que tem atraído a atenção dos assinantes da plataforma é a hipótese de que ela não ofereça a segunda temporada de "Wandinha", série que leva a assinatura de Tim Burton e se tornou a segunda produção mais assistida da plataforma, perdendo apenas para “Stranger things 4”.

04:00 - 04/01/2023 "Bardo" retrata um México miserável e desencantado A tese de que “Wandinha” migraria para a rival Prime Vídeo, que comprou o estúdio MGM, responsável pela produção da série, foi levantada na última segunda-feira (2/1) pelo jornal britânico “The Independent”.

Embora a Netflix ainda não tenha anunciado a segunda temporada de “Wandinha”, a publicação norte-americana “IndieWire” afirma que não há chances de o título mudar de plataforma, porque o contrato entre a MGM e a Netflix envolvendo a série foi assinado antes da venda do estúdio e continuaria válido.





Mesma sorte não teve "1899", série de mistério alemã dos mesmos criadores do sucesso "Dark", que não foi renovada pela Netflix. Acusados de plagiar uma publicação brasileira de quadrinhos, o que eles negam, os diretores lamentaram não poder dar um final digno aos personagens da trama.

Estreias A plataforma disponibiliza nesta quarta-feira (4/1) uma nova leva de episódios da segunda temporada de "Casamento às cegas: Brasil". Depois dos encontros às cegas e da lua de mel dos participantes que seguiram no reality, chegou a vez de saber como eles se adaptaram à realidade da convivência cotidiana e quais casais dirão o tão esperado 'sim' no altar.





Devido aos contratos de confidencialidade, os participantes evitam postar em suas redes sociais quaisquer publicações que entreguem spoilers sobre o que ocorreu após o programa. Na temporada anterior, um casal improvável surgiu entre os participantes Nanda Terra e Mack David, que não deram match durante as gravações, mas acabaram se envolvendo após o fim da produção e deram à luz ao pequeno Ben, em junho passado.





Único casal a continuar junto após a primeira temporada, Lissio e Luana anunciaram a separação no final de 2022, mesma época em que o polêmico Chay, abandonado no altar do programa pela modelo Ana Prado, foi expulso do reality show "A fazenda", da Record. Para além das expectativas de como a segunda temporada vai acabar, a vida dos participantes "pós-gravações" também é um dos principais assuntos dos curiosos.





Nesta segunda edição nacional, os casais Flávia e Robert, Thamara e Alisson, Verônica e William, Vanessa e Thiago, Maíra e Guilherme aceitaram o desafio de se relacionar com alguém que conheceram apenas pela voz, durante 240 minutos de papo. Na web, a repercussão da "coragem" em topar se casar com um "desconhecido" em 30 dias gerou memes e declarações de vergonha alheia por parte do público.





Além da versão brasileira, a Netflix tem em seu catálogo três edições estadunidenses do programa e a versão japonesa.





No primeiro dia do ano, o serviço estreou a série "Olhar Indiscreto", produção nacional roteirizada e dirigida por mulheres com uma trama que envolve voyeurismo e prostituição. Protagonizada por Débora Nascimento e Emanuelle Araújo, a série em 10 episódios narra a história de uma hacker (Débora Nascimento) e uma prostituta (Emanuelle Araújo) que se envolvem em um assassinato e seus desdobramentos. Além do elenco e da direção, a produção e equipe técnica também são majoritariamente femininas.













*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes