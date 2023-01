Xenofobia é tema do Sempre um Papo

João Batista Melo viu seu "Malditas fronteiras" ser premiado no ano do lançamento (foto: Arquivo Pessoal)

Durante a Primeira Guerra Mundial, estudantes da Escola de Medicina de Belo Horizonte (atual Faculdade de Medicina da UFMG) tentaram invadir o Colégio Arnaldo por acreditarem que a instituição abrigava, em uma de suas torres, um canhão apontado para a sede do governo, na Praça da Liberdade.









Ao saber desse episódio, o escritor, cineasta e músico belo-horizontino João Batista Melo decidiu escrever o romance “Malditas fronteiras”, que trata da xenofobia e foi lançado em 2013 pela editora Benvirá/Saraiva.





O romance é o assunto do “Sempre um Papo'' desta quarta-feira (4/1), transmitido via YouTube.





Vencedor do Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte em 2013, “Malditas fronteiras” é ambientado na capital mineira durante os anos em que se passa a Segunda Guerra Mundial - logo, décadas depois que os primeiros casos de xenofobia em BH contra a comunidade alemã foram registrados. Na história, uma menina cega filha de imigrantes alemães tem como melhor amigo o filho de um empresário brasileiro em ascensão xenofóbico.





“Os meninos vão crescendo nesse ambiente, que já é tenso familiarmente e que fica ainda mais conflituoso com os desdobramentos da entrada do Brasil na Segunda Guerra”, explica Melo.





História de cinema Inicialmente, a ideia era escrever um roteiro para longa-metragem. “Esse episódio me espantou muito. Foi uma ataque a padres em uma cidade que, naquela época, era extremamente católica. Fiquei com a sensação de que o preconceito e a xenofobia eram muito mais fortes do que a religiosidade mineira”, diz o escritor.





Quando retomou a ideia adaptada para o formato de um livro, Melo fez mudanças como a de situar a história durante a Segunda Guerra Mundial, período em que a xenofobia estava mais latente.





A segunda alteração foi em relação à tentativa de invasão do Colégio Arnaldo. O evento histórico passou a ter papel secundário no livro.





SEMPRE UM PAPO

Com João Batista Melo. Mediação: Jozane Faleiro. Nesta quarta-feira (4/1), às 19h, pelas redes sociais do Sempre um Papo no Facebook e YouTube.