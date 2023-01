Máquina removedora de neve passou por cima de perna de Jeremy Renner

O acidente teria feito Jeremy perder "grande quantidade de sangue" e ele foi ajudado por um vizinho - que é médico -, que fez um torniquete até os paramédicos chegarem com um helicóptero de evacuação.

"Podemos confirmar que Jeremy se encontra em estado crítico , mas estável (...) depois de se envolver em um acidente enquanto retirava a neve", informou o representante do ator aos portais The Hollywood Reporter e Deadline. A equipe do ator informou ainda que ele "está recebendo excelentes cuidados e sua família está com ele".