Cometa não visto há 50 mil anos se aproxima da Terra

É estimado que o cometa complete uma órbita em torno do Sol a cada 50 mil anos (foto: NASA/Hubble) Um cometa, que se aproximou da Terra pela última vez na época dos neandertais, poderá ser visto novamente em fevereiro deste ano. O objeto, apelidado de C/2022 E3 (ZTF), passou pelo nosso planeta há cerca de 50 mil anos, quando os neandertais ainda não eram extintos.

Astrônomos acreditam que o objeto poderá ser visto a olho nu. No hemisfério sul, o C/2022 E3 (ZTF) poderá ser visto já no início de fevereiro, enquanto os observadores do hemisfério norte poderão encontrá-lo no céu pela manhã, enquanto ele se move na direção noroeste durante o mês de janeiro.

Descoberta

De acordo com o IFLScience, o cometa foi descoberto em março de 2022 na órbita de Júpiter, por astrônomos do Zwicky Transient Facility. Inicialmente, ele foi confundido com um asteroide, mas, logo depois, começou a brilhar como os cometas.

Quando foi descoberto, a magnitude do C/2022 E3 (ZTF) era de 17,3. Em novembro do ano passado, a magnitude do objeto tinha diminuído para 10. É esperado que ele atinja a magnitude 6, que, em termos astronômicos, significa que quanto mais baixo o grau de magnitude, maior o brilho.

É estimado que o cometa complete uma órbita em torno do Sol a cada 50 mil anos. Isso significa que a última vez que ele foi visto foi no período Paleolítico Superior, quando os humanos começaram a se expandir pela Ásia e Europa.

Quando foi descoberto, os cientistas utilizaram um telescópio. O cometa passará em segurança pela Terra a uma distância de cerca de 44 milhões de quilômetros.