Cigana que previu COVID-19 cita queda de avião e morte de político em 2023

Conhecida vidente das redes sociais - tendo inclusive previsto a pandemia de covid-19 -, a cigana Sara Zaad fez uma longa previsão mundial e para o Brasil voltadas para o ano de 2023. Entre os principais acontecimentos que ela previu estão a queda de um avião com uma personalidade importante, a morte de um político de influência mundial, incêndios e denúncias de corrupção.





É importante frisar que a cigana faz vários jogos de cartas em suas previsões e, por isso, pode prever coisas em um dos jogos e depois receber mais informações do "oráculo" sobre os temas nos seguintes.





A primeira previsão da cigana é a queda de um avião. "A principio, não me foi mostrado em qual área do globo essa aeronave vai cair, mas vai estar transportando uma pessoa influente", previu ela.

As cartas mostraram ainda duas mortes de personalidades conhecidas sem informar qual a nacionalidade: um cantor jovem, que tem apelido no diminutivo, vai sofrer um mal súbito e também uma pessoa influente e importante globalmente, esta ligada à política, que sofrerá um mal súbito no coração.





"Nós teremos uma perda muito grande, um acontecimento muito triste de ver - uma pessoa influente e importante globalmente, tendo um mal súbito no coração, e trazendo mudanças significativas. Essa pessoa está ligada à política", garantiu Sara.





Previsões pelo mundo



Ela pontua também que haverá um novo escândalo de roubo de dados: "Roubo de dados, dados apagados, uma invasão a um sistema governamental para tentar driblar os crimes que foram cometidos", explicou.





Ações a nível global para o combate ao meio ambiente também ocorrerão neste novo ano. "2023 será um ano que trará muitas catástrofes e essas catástrofes fogem ao controle humano, como os desastres naturais." Também a nível global ela indicou também que haverá uma grande perder acervos históricos em 2023.





Ela também indica que um assassinato de uma mulher na Europa será notícia no mundo inteiro. Além disso, um naufrágio significativo que trará muitas mortes, mas não fica claro em que região ocorrerá.





Além disso, a cigana previu que será revelado o envolvimento de médicos e enfermeiros no tráfico de crianças. "Agentes de saúde que uma certa forma facilitam a troca de bebês". Sara Zaad também fez um alerta sobre a gripe aviária que vai chamar a atenção em todo o mundo.





Ela também constatou a morte de algum monarca em 2023. Ela também pontuou que em vários momentos dos jogos, viu muitas mortes e avisos o que pode indicar que alguma localidade da Terra vai sofrer um grande desastre natural.





Sobre as guerras que estão ocorrendo, a cigana afirmou que aqueles que já estão em conflito aumentarão ainda mais a destruição e indicou um grande desastre na Rússia. Outra questão que chamará a atenção é o uso de uma arma nunca usada anteriormente e que pode trazer uma preocupação mundial.





Segundo Sara Zaad, sairão muitas informações desconhecidas do continente asiático. "Essas informações vão principalmente revelar a condição real em que, por exemplo, a pandemia se encontra hoje e a circulação de um novo vírus, assim como também questões econômicas", garantiu ela.





Na temática de economia, a cigana afirma que uma moeda ganhará valor em 2023 após uma troca de nome e um plano econômico que vai mexer com um país. "Uma moeda aumenta o valor, mas vai haver ou a adição de uma letra ou uma edição nova ou uma nova cara, uma moeda já existente, que cresce o seu valor também por causa de um plano econômico", garantiu ela.