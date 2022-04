Miley Cyrus testa positivo para COVID após show no Brasil: 'Valeu a pena'

A cantora disse que se sente bem (foto: Reprodução/Redes sociais) Após uma série de shows pela América Latina, incluindo uma passagem com público recorde e parceria com Anitta no Lollapalooza Brasil, a cantora americana Miley Cyrus divulgou em uma rede social que foi diagnosticada com covid-19.

A cantora disse que se sente bem, com sintomas leves, mas precisou cancelar sua participação no Grammy, que será realizado neste domingo (3/4). Ela faria parte do evento beneficente promovido pelo roqueiro Steven Tyler, da banda Aerosmith.

A atração tem o objetivo de arrecadar fundos para ajudar mulheres e meninas vítimas de abuso.

Durante apresentação no Lollapalooza Brasil, no último dia 26 de março, Miley recebeu a cantora Anitta, com quem cantou o hit Boys don't cry. Até um pedido de casamento aconteceu no palco do show.