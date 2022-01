Bolsonaro inicia um já complicado fim de mandato com novo problema de saúde

Bolsnaro em entrevista no hospital onde ficou internado dois dias por obstrução intestinal (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro começou no hospital um ano já difícil, com sua popularidade em baixa recorde, uma economia em recessão e um recrudescimento da pandemia, nove meses antes das eleições.O presidente de extrema direita, de 66 anos, teve que interromper suas férias na segunda-feira para uma hospitalização de emergência em São Paulo devido a uma obstrução intestinal.Embora tenha recebido alta na quarta-feira, depois que os médicos descartaram a cirurgia , esse novo problema de saúde, sequela da facada que recebeu durante a campanha de 2018, inaugura um complicado final de mandato para as eleições de outubro, nas quais, segundo as pesquisas, perderia para o ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.O coronavírus, que Bolsonaro descreveu como " gripezinha ", já tirou quase 620 mil vidas no Brasil, um número superado apenas pelos Estados Unidos, e os casos voltaram a aumentar em meio ao avanço da variante ômicron.Além disso, a economia que ele prometeu reativar está em recessão , pressionada pela inflação, que passou de 3,75% quando ele assumiu o cargo, em janeiro de 2019, para 10,74% hoje.Depois de três anos no cargo, o homem apelidado de "Trump dos Trópicos" alcançou poucas conquistas, além de manter sua política de linha-dura, com seus constantes ataques à esquerda "comunista", à "ideologia de gênero", ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, sem falar no ceticismo e nas críticas ao uso de máscaras, vacinas e medidas de quarentena contra o coronavírus."Não sei o que pode salvar Jair Bolsonaro", disse o especialista em América Latina Brian Winter, editor-chefe do Americas Quarterly."É difícil imaginar o que poderia acontecer na frente econômica para que um número suficiente de eleitores mudassem de ideia para reelegê-lo. Os brasileiros estão cansados e enojados", disse ele à AFP.A internação foi a última sequência do momento dramático que marcou a ascensão de Bolsonaro ao poder: o esfaqueamento quase fatal em setembro de 2018 por um homem com problemas mentais Ele sobreviveu e conquistou a presidência em outubro, alimentando a fé inabalável de seus seguidores no homem que eles chamam de 'Mito'.Mas sua aura de invencibilidade desapareceu durante sua gestão controversa, o que polarizou ainda mais o país.Depois de chegar ao poder graças a uma ampla faixa de eleitores fartos do colapso econômico, da corrupção e do crime, Bolsonaro acabou se concentrando mais na "restauração moral" do que nessas promessas, explica o analista político Oliver Stuenkel, da Fundação Getúlio Vargas."Falhou na economia e parece que falhou também no combate à corrupção", diz.Bolsonaro parece apostar em um novo grande programa social, o Auxílio Brasil , para seduzir os eleitores de baixa renda.O governo estima que até 20 milhões de pessoas receberão pagamentos de pelo menos 400 reais por mês neste ano, quase 20% a mais em média do que um programa anterior lançado no governo Lula (2003-2010). Mas "não parece suficiente comprar o apoio da classe trabalhadora"."Grande parte do aumento será devorado pela inflação", diz Winter.O presidente projetou uma imagem otimista ao se recuperar de sua última crise de saúde. "Vou continuar normalmente", disse, prometendo manter todos os eventos e viagens agendadas.Dr. Diego Adão Fanti Silva, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Universitário da Unifesp em São Paulo, disse à AFP que "passada a crise", a vida de pacientes com doenças como a de Bolsonaro "se aproxima da normalidade".O cirurgião Antonio Luiz Macedo, porém, alertou que "o risco de nova obstrução é considerável" se ele não seguir a dieta prescrita pelos médicos.Há temores no Brasil de que, se Bolsonaro perder a eleição, ele tentará imitar seu ídolo político, o ex-presidente Donald Trump, e a invasão do Capitólio em Washington.O presidente disse que " só Deus " pode destituí-lo do cargo e que as eleições só podem ter três resultados para ele: "prisão, morte ou vitória"."Claramente, ela teve sucesso na construção de uma base de fãs radicalizada, altamente comprometida e leal", enfatiza Stuenkel.