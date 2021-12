Pfizer confirma resultados positivos de comprimido antiCOVID em estudos

(foto: Angela Weiss / AFP)

O laboratório farmacêutico americano Pfizer afirmou nesta terça-feira (14/12) que seu comprimido contra a COVID-19 reduziu as hospitalizações e mortes entre as pessoas em risco em quase 90% quando tomado nos primeiros dias após o surgimento dos sintemas, de acordo com os testes clínicos.Os resultados são baseados em todos os participantes nos testes - mais de 2.200 pessoas - e confirmam o que foi anunciado no início de novembro a partir de conclusões preliminares.A Pfizer também anunciou que seu tratamento parece eficaz contra a variante ômicron.