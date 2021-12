Homem tenta se vacinar contra COVID usando falso braço de silicone

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Um italiano de 50 anos, da região de Piamonte, que queria obter o passaporte antiCOVID sem se vacinar, tentou em vão receber a vacina em um braço falso de silicone, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (3/12)."O caso beiraria o ridículo se não estivéssemos falando de um gesto de enorme gravidade, inaceitável diante do sacrifício que a pandemia está fazendo toda a nossa comunidade pagar, em termos de vidas humanas e custos sociais e econômicos", lamentou no Facebook o governador da região de Piamonte (noroeste), Alberto Cirio.O homem em questão se apresentou na quinta-feira à noite em um centro de vacinas da cidade de Biella,em Piamonte, com a ideia de enganar os profissionais da saúde.A prótese estava muito bem feita, mas a cor e a sensação do tato imediatamente geraram suspeitas na enfermeira encarregada de aplicar a vacina nele, que lhe pediu que tirasse a camisa, descobrindo sua tática.Depois, ele pediu à enfermeira que agisse como se não tivesse visto nada, o que ela se recusou a fazer e avisou aos seus colegas, que ficaram pasmos."Terá que responder na Justiça", afirmou Cirio.