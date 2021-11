Austríaco morre após pegar COVID-19 de propósito

Um homem de 55 anos, austríaco, morreu depois de se infectar de propósito com o novo coronavírus. Ele tinha participado de uma "Festa da COVID", em Bolzano, Norte da Itália. Segundo o jornal italiano "Il Dolomiti", ele queria obter o chamado "passe verde", cobrado por vários países na Europa, em que, para ter o direito de trabalhar ou acessar áreas de lazer, os moradores devem ter um certificado de vacinação completa ou provarem que se recuperaram da doença nos últimos seis meses.

"As consequências são de longo prazo e até os jovens podem acabar no hospital. Aqui temos uma criança hospitalizada na pediatria, enquanto um homem de 55 anos morreu na Áustria após ser infectado durante uma 'festa corona'", afirmou Franzoni ao portal "Il Dolomiti" no último dia 19.