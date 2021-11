Áustria anuncia lockdown para quem não tomou vacina

A medida será formalmente confirmada neste domingo (14/11). (foto: Agência Brasil)



A Áustria anunciou, nesta sexta-feira (12/11), que pessoas que não tomaram a vacina contra a COVID-19 terão que ficar em 'lockdown'. O país é o primeiro a adotar essa medida que será formalmente confirmada neste domingo (14/11).



“O lockdown para os ‘não vacinados’ significa que não se pode sair de casa a menos que se vá trabalhar, fazer compras (para o essencial), esticar as pernas - exatamente pelo que todos nós tivemos que sofrer em 2020”, explicou o chanceler Alexander Schallenberg.









O lockdown para quem não vacinou já foi formalmente aprovado no estado Alto Áustria. Além disso, toda a população também deve seguir restrições, como usar máscara FFP2 em todos os locais públicos internos e a proibição de eventos por 3 semanas.



As informações são do jornal BNO News.



A Áustria tem a menor porcentagem de pessoas vacinadas na Europa Ocidental, com a exceção do Liechtenstein. O país tem cerca de 65% da população imunizada contra a COVID, conforme estatísticas do governo.