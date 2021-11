Ministro da Saúde: Alemanha é afetada por 'pandemia dos não vacinados'

(foto: Ina Fassbender / POOL / AFP)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .



A Alemanha se vê afetada por uma "pandemia dos não vacinados", alertou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta quarta-feira (3/11), que também pediu o reforço das medidas para frear o aumento de casos de COVID-19 no país."Atualmente, estamos vivendo uma pandemia essencialmente dos não vacinados, e é grande", afirmou. "Em algumas regiões da Alemanha, os leitos de UTIs disponíveis estão acabando de novo"."A quarta onda da pandemia avança, como temíamos, porque o número de pessoas vacinadas não é suficiente", corroborou Lothar Wieler, presidente do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch.Wieler lamentou que as regras de acesso aos locais públicos não são aplicadas da maneira correta o tempo todo.O ministro conservador pediu às regiões, que têm competência na área de saúde, que endureçam as regras para os não vacinados em caso de aumento de contágios, com a proibição, por exemplo, do acesso a alguns locais públicos ou a exigência de um teste de diagnóstico negativo, que são caros no país."Não tem nada a ver com bullying de vacina", declarou, "mas com evitar uma sobrecarga do sistema de saúde".O ministro também afirmou que deseja acelerar as vacinas de reforço, recomendadas para pessoas com mais de 70 anos, seis meses após a conclusão do primeiro ciclo vacinal.A Alemanha registrou nos últimos dias um aumento dos casos de COVID-19. Nesta quarta-feira foram registrados mais de 20.000 novos contágios em 24 horas e 194 mortes, segundo o balanço oficial.A chanceler Angela Merkel expressou preocupação com os números dos últimos dias e falou que estava "triste" por ver que "entre dois e três milhões de alemães de mais de 60 anos ainda não tomara a vacina".De acordo com os números do instituto Robert Koch, 66,8% dos alemães (55,6 milhões de pessoas) estão completamente vacinados.