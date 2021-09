Ativistas denunciam Bolsonaro como 'criminoso climático' nas ruas de NY

Articulada por ativistas brasileiros e americanas, intervenção exibe a imagem do presidente como uma cabeça de fósforo em chamas (foto: Thiago Dezan/Divulgação) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursará sob protesto nesta terça-feira (21/9), durante a 76ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).









Visto nas redondezas da Times Square, Wall Street e One World Trade Center nesta segunda, primeiro dia de agenda oficial do presidente brasileiro no encontro, o veículo projeta ainda vídeos em que a cabeça de Bolsonaro aparece acesa como um palito de fósforo, além de imagens da Amazônia em chamas.









Bolsonaro vira 'criminoso climático' em ação nas ruas de NY antes de Assembleia da ONU



Bolsonaro vira 'criminoso climático' em ação nas ruas de NY antes de Assembleia da ONU

Telão com imagens e sons da Amazônia em chamas circula pelas ruas da cidade onde presidente discursa nesta terça

A intervenção foi articulada por ativistas brasileiros e americanos ligados às organizações Amazon Watch e US Network for Democracy in Brazil (Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil). Outros grupos integram o protesto, mas preferiram o aninomato para evitar retaliações do governo brasileiro.





Diplomatas, militares, entre outros representantes da ala moderada do governo veem o evento da ONU como uma oportunidade para que o presidente desfaça a imagem de líder hostil à preservação ambiental e aos indígenas.





A postura agressiva do mandatário é vista como empecílio à expansão do agronegócio brasileiro no exterior.