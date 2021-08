COVID-19: UE vacina 70% dos adultos e atinge meta de vacinação completa

(foto: Christof STACHE / AFP)

A União Europeia (UE) alcançou seu objetivo de vacinar completamente 70% de sua população adulta contra a COVID-19 - informou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (31/8)."A vacinação completa de 70% dos adultos na UE já em agosto é uma grande conquista", celebrou Von der Leyen."Precisamos que mais europeus se vacinem. E também temos de ajudar o restante do mundo a se vacinar", acrescentou Von der Leyen no Twitter."A estratégia da UE de avançar em conjunto está dando frutos e colocando a Europa na vanguarda da luta global contra a COVID-19. Mas a pandemia não acabou. Precisamos de mais", disse ela, em um comunicado.De acordo com Von der Leyen, 'a Europa continuará apoiando seus parceiros nesse esforço, em particular, os países de renda baixa e média'.Já a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, destacou que "é uma conquista coletiva da UE e de seus Estados-Membros, que mostra o que é possível quando trabalhamos juntos, com solidariedade e em coordenação"."Continuaremos apoiando, em particular, aqueles Estados-Membros que continuam enfrentando desafios. Precisamos fechar a brecha de imunidade, assim como a porta para novas variantes", acrescentou.A UE autorizou quatro vacinas antiCOVID-19 no bloco: as desenvolvidas pela AstraZeneca, Moderna (todas em duas doses) e Johnson & Johnson (em dose única).De acordo com a Comissão Europeia, 'a UE exportou aproximadamente metade das vacinas produzidas na Europa para outros países do mundo'.