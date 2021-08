EUA devem aprovar dose de reforço em intervalo de 6 meses após a anterior

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Reguladores dos Estados Unidos devem aprovar uma dose de reforço da vacina contra a COVID-19 para pelo menos seis meses após a dose anterior, em vez do intervalo de oito meses anunciado anteriormente, disse uma fonte familiarizada com os planos.Os dados de fabricantes de vacinas e outros países em revisão pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, a Anvisa americana) se baseiam em reforços sendo dados em seis meses, segundo a fonte.A aprovação dos reforços para todas os três imunizantes administrados nos EUA - as fabricadas pela Pfizer, em parceira com BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson (J&J) - é esperada para meados de setembro. A Casa Branca diz haver oferta suficiente para as doses reforços. Os EUA compraram um total de 1 bilhão de doses da Pfizer e Moderna.Na quarta-feira (25/8), a Pfizer e a BioNTech informaram que pediram aos reguladores de saúde dos EUA que autorizassem a terceira dose e enviaram dados adicionais de eficácia. A FDA concedeu aprovação integral para o profilático das farmacêuticas na última segunda-feira (23/8).