Manifestantes anticonfinamento enfrentam a polícia em cidades da Austrália

(foto: Steven SAPHORE / AFP))

(foto: Steven SAPHORE / AFP))

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Milhares de manifestantes anticonfinamentoneste sábado (24/7) nas duas maiores cidades da Austrália e vários foramem Sydney, após confrontos com a polícia, informaram as forças de segurança.Dezenas de pessoas foram detidas depois que um grupo enfrentou agentes da polícia montada em Sydney, onde os manifestantes saíram às ruas paracontra a ordem de permanecer em casa durante um mês.A manifestação durou várias horas, com vários incidentes violentos. Algunsforam agredidos com garrafas de água pelos manifestantes.Em Melbourne, a imprensa local informou que milhares deestavam nas ruas sem máscara.Nessa cidade, as pessoas se concentraram em frente ao Parlamento do estado e ocuparam várias ruas.Os moradores das duas cidades estão proibidos de viagens não essenciais e encontros públicos, medidas que podem seguir vigentes até outubro, como deram a entender as autoridades."Estou totalmente indignada com os manifestantes ilegais na cidade hoje, cujas ações egoístas colocam em risco a segurança de todos", disse em um comunicado Gladys Berejiklian, a primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney."Os manifestantes demonstraram desprezo absoluto por seus, que atualmente estão passando por momentos difíceis", acrescentou.Em Sydney, centenas de policiais responderam aos protestos e vários manifestantes foram retirados da multidão algemados pelos policiais. A polícia anunciou quase 100 multas e 57Em Melbourne, foram seis, segundo a polícia.O ministro da Polícia de Nova Gales do Sul, David Elliott, explicou que umade detetives analisaria as imagens para identificar e acusar o maior número possível de pessoas nos próximos dias."O que vimos hoje em Sydney é, infelizmente, algo que vimos em outras", disse Elliott à mídia após os protestos."Está bastante claro que Sydney não é imune a idiotas", acrescentou ele, dizendo que a concentração provavelmente causaria umnos casos de COVID-19.Os organizadores convocaram uma manifestação pela "" e divulgaram sua mensagem nas redes sociais, também utilizadas para propagar notícias falsas sobre as vacinas e teorias da conspiração.Os helicópteros sobrevoaram as ruas de Sydney, cidade de cinco milhões deque luta contra um surto da variante Delta.O estado de Nova Gales do Sul, que tem Sydney como, informou neste sábado 163 novos casos para quase 2.000 infecções no surto atual.Quasedos 25 milhões de habitantes da Austrália estão sob medidas deem várias cidades.A situação aumenta ade muitos australianos com as restrições, que com frequência são cumpridas parcialmente, e a incapacidade do governo de oferecer mas vacinas: apenas 11% da população está completamente imunizada.Stephen Jones, membro do Parlamento, chamou os manifestantes de "idiotas".