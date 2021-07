COVID-19: Rússia registra novo recorde de mortos pela doença em 24h

(foto: AFP / Dimitar DILKOFF)

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (6/7), que foram registradas 737 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia neste país agorapela variante Delta.É a primeira vez que a Rússia, o quinto país maisdo mundo em número de casos, supera a marca de 700 óbitos diários por coronavírus. O país também registrou 23.378 novos casos em 24 horas, os números mais altos desde meados de janeiro, momento em que saía de uma segunda onda.Desde o início da, a Rússia acumula mais de 5,6 milhões de casos de contágio.Nos últimos oito dias, o país estabeleceu seis recordes deSua luta contra o vírus se complica, em meio a uma campanha deque conta com a baixa adesão de uma desconfiada população.Lançada em dezembro, apenas 26,1 milhões dos 146 milhões deforam se vacinar, ou seja, pouco menos de 18% da população. Destes, 18,2 milhões (12,5%) receberam as duas doses. A informação é do site Gogov, que agrega os dados das regiões e da imprensa, diante da falta de estatísticas oficiais.se mantém cética em relação às vacinas. De acordo com uma pesquisa do instituto independente Levada divulgada esta semana, 54% dos russos não planejam se vacinar.Em várias regiões do país, incluindo Moscou, astêm tomado medidas para estimular a população a se vacinar. Entre elas, foi criado e implementado um "passe sanitário" para ir a restaurantes.O prefeito da capital, Sergei Sobianin, também determinou que 60% dosdo setor de serviços sejam vacinados até meados de agosto, sob pena de suspender os que se recusarem a fazê-lo.O Kremlin reconheceu que não conseguiu atingir sua meta de 60% de vacinação até agosto, mas, ainda assim, mantém sua recusa a adotar qualquernacional. O objetivo seria preservar uma já frágil economia.deixou 139.316 mortos na Rússia, de acordo com números oficiais. A agência de estatística Rosstat, que tem uma definição mais ampla dasrelacionadas ao coronavírus, contabiliza 270.000 óbitos até o final de abril.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia