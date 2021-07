Cineasta ganhador de Oscar morre vítima da COVID-19

(foto: Reprodução)

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O diretor de cinema russo Vladimir Menshov, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1981, morreu de COVID-19 nesta segunda-feira (5/7), aos 81 anos - anunciaram seus colegas da Escola Estatal de Cinema de Moscou (VGIK)."Acabo de saber de sua", disse à AFP o diretor Vladimir Khotinenko,do departamento de longa-metragens da VGIK."Sabíamos que ele estava com COVID-19, mas, em uma forma leve. Éhorrível e inesperado", acrescentou."Sua morte arranca uma grande parte da nossa cultura comum", lamentou.Os estúdios Mosfilm de Moscou confirmaram oO prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, lamentou "uma enormepara nosso cinema e nossa cultura".O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que orusso, Vladimir Putin "expressa suas mais profundas condolências".Nascido em 1939 em Baku, no Azerbaijão soviético, Vladimir Menshov foie depois diretor.Tornou-se mundialmente conhecido por seu longa "Moscou não acredita em lágrimas", que lhe rendeu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1981, um dos dois únicospela então União Soviética.Também foi muito querido na Rússia por sua comédia "Love and Pigeons" ("Amor e pombas", em tradução livre), lançada em 1984 e que continua sendo uma das maisna televisão russa.Diretor de uma dúzia de filmes, Menshov também ensinouna VGIK.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia