COVID: Moderna planeja expandir produção de vacina para atender mais países

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A Moderna estáduas novas linhas de produção a sua fábrica de vacinas contra a COVID-19 em Norwood, nas cercanias de Boston (Massachusetts, EUA), como parte de uma estratégia para se preparar para o futuro dae ter capacidade de atender mais países. A ideia é que uma das linhas comece a funcionar até o outono dos EUA e a segunda, até o início de 2022. O projeto vai ajudar a ampliar a produção total da fábrica da Moderna em Norwood em 50%, segundo executivos da empresa.A empresa americana de biotecnologia e parceiros também estão expandindo a capacidade de produção fora dos EUA, com o objetivo detriplicar o volume global anual de doses da vacina contra a covid-19 para cerca de 3 bilhões em 2022. Para este ano, a meta é de 1 bilhão de doses."Nosso plano e esperança é que, assim que os EUA tenham doses, possamos exportar de forma a ajudar quantos países forno mundo inteiro", afirmou o chefe-executivo da Moderna, Stéphane Bancel. Fonte: Dow Jones Newswires.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia