COVID-19: Austrália aumenta restrições para vacina da AstraZeneca

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

A Austrálianesta quinta-feira (17/6) que a vacina antiCOVID da AstraZeneca seja aplicada apenas em pessoas com mais de 60 anos, um revés para a lenta campanha deno país.O ministro da Saúde, Greg Hunt, afirmou que devido aospor possíveis coágulos sanguíneos, o imunizante da Pfizer é agora "a vacina" para as pessoas com menos de 60 anos.As autoridades australianas já haviam anunciado em abrilao fármaco da AstraZeneca, com a aplicação apenas em pessoas com mais de 50 anos.A novafoi divulgada depois que uma mulher de 52 anos morreu por um problema de coagulação sanguínea após receber aHunt admitiu que a medida representa um "desafio" para a campanha de vacinação do país, que avança de maneira lenta. Até o momento, apenas 3% dos 25 milhões deda Austrália estão completamente vacinados.O país investiu muito na vacina da AstraZeneca e tem instalações paralocalmente 50 milhões de doses.Conseguir os outros imunizantes é mais difícil e já aconteceram vários. O cenário levou o governo a abandonar a meta de vacinar todos osaté setembro.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia