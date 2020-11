EUA: Se Trump e Biden empatarem, deputados escolhem presidente

Mundo volta atenções aos EUA, que escolhem ocupante da Casa Branca nos próximos quatro anos. (foto: Alex Edelman/AFP)

Estado a estado, Donalde Joetravam árdua batalha pelas 538 cadeiras do colégio eleitoral . No Estados Unidos, o sistema da eleição presidencial determina 'pesos' às unidades da federação, que têm direito a determinado número deno comitê responsável por escolher, de fato, o chefe do Executivo nacional. Quem vence em determinado estado, leva todos os seus delegados. Há, porém, as localidades que dividem seusde forma proporcional, conforme os índices de voto popular.





Mesmo assim, a quantidade par de integrantes do colegiado deixa no ar uma: o que acontece se o pleito terminar empatado? A princípio, a resposta é simples: a decisão é transferida à Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados deles.As chance de Biden, democrata, e Trump, republicano, conquistarem cada, 269 delegados, não são das mais altas. Mesmo assim, pode acontecer. Oentra em cena para resolver a questão, mas a fórmula é ligeiramenteOstêm 50 estados, que dividem os 435 assentos da Câmara dos Deputados. Se couber aos parlamentares dar os rumos à eleição presidencial, eles não votarão individualmente. Cada unidade da federação tem direito a uma manifestação — portanto, as bancadas estaduais devem entrar em consenso. Assim, localidades dominadas portendem a referendar Biden, enquanto áreas de maioria republicana escolheriam Trump.Na eleição legislativa, os democratas mantiveram o domínio do Parlamento . Estimativa da agência noticiosa Associated Press dá, até agora, 189 cadeiras ao partido de Biden. A sigla de Trump, por outro lado, já conquistou 181.Contudo, para saber os partidos responsáveis por ter a maioria dos congressistas de cada estado, será preciso aguardar ados votos, visto que a apuração segue ritmo diferenciado conforme as regiões do país. Nevada, por exemplo, paralisou a divulgação da contagem por cerca de 24 horas

Eleição 'dividida'

O vice-presidente, por outro lado, seria escolhido pelos 100 senadores. Nesse caso, os votos são individuais, bastandosimples para a vitória. Participariam do pleito os dois vice-candidatos mais votados na eleição 'tradicional'.Se a votação indireta para presidente terminar com placar de 25 a 25, novos pleitos são realizados pelos deputados até que haja. Se o imbróglio persistir até a posse, o vice assume interinamente. A Constituição dos Estados Unidos determina a participação, na eleição indireta, dos três postulantes maispela população. Isso, na prática, nada significa, visto que o Congresso Nacional é controlado pelos dois partidos majoritários.

O colégio eleitoral

Independentes têm desempenho irrisório

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Acompanhe a apuração nos EUA

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Sistema eleitoral complexo é desafio





Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Estado mais populoso, atem 55 cadeiras no colégio eleitoral. Outro local famoso, a Flórida tem 29. Regiões menores têm menos representação: o vencedor no Alasca, por exemplo, fatura apenas três delegados. O colégio eleitoral tem grandena eleição estadunidense.Em 2016, por exemplo, Hillary Clinton, do Partido Democrata, venceu Trump no voto popular. O republicano, contudo, triunfou em estados representativos, como a Flórida, e acaboua melhor.O Maine é um dos estados que divide suas cadeiras no colégio eleitoral conforme o desempenho dos candidatos nas urnas. Aé que Joe Biden vença por lá, mas não conquistou as quatro vagas locais. Se a apuração mantiver o ritmo atual, o triunfo dará a ele três delegados; Trump ficará com o outro. O Nebraska é outro estado a adotar a modalidade proporcional de delegados.Se engana quem pensa que a eleição estadunidense é composta apenas por. Diversos partidos lançaram candidatos ao legislativo e, também, à presidência. O rapper Kanye West foi um deles . A pouca representatividade de candidaturas que fogem dos dois maiores partidos, porém, inviabiliza o êxito de nomes não-republicanos ou não-democratas.O Partido Libertário tem Jo Jorgensen, enquanto o Partido da Solidariedade tem oaposentado Brian Carroll, por exemplo.Há candidaturas que fogemda linha política historicamente adotada pelos Estados Unidos. Gloria La Riva, que representa a extrema-esquerda pelo Partido pelo Socialismo e Libertação, defende o fim do capitalismo — e a vigência de um regime socialista —, além do fim da intervenção ianque na vida pública de países como a Venezuela.Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais