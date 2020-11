Eleição de 2020 nos EUA é a mais cara da história do país

44% das doações para financiamento de campanha nos EUA veio de mulheres e foram destinadas para o Partido Democrata, de Joe Biden (foto: Erin Schaff / The New York Times) Casa Branca e do Senado americano em 2020 se tornou a mais cara da história. De acordo com o Center for Responsive Politics (Centro de Política Responsiva), instituição sem fins lucrativos, foi calculado um gasto de US$ 14 bilhões, que correspondem a quase R$ 80 bilhões. O valor representa mais que o dobro do que foi gasto na última votação, em 2016. A disputa pelo controle dae do Senado americano em 2020 se tornou a mais cara da história. De acordo com o Center for Responsive Politics (Centro de Política Responsiva), instituição sem fins, foi calculado um gasto de US$ 14 bilhões, que correspondem a quase R$ 80 bilhões. O valor representa mais que o dobro do que foi gasto na última votação, em 2016.





Confira os gastos das últimas quatro eleições nos Estados Unidos:













presidente, Senado, Câmara dos Deputados e outros cargos municipais. No entanto, o que gerou um impulso nos gastos políticos este ano foi o investimento na campanha do democrata Joe Biden para derrotar o atual presidente, Donald Trump, do Partido Republicano. O ex-vice presidente de Barack Obama gastou cerca de US$ 6,6 bilhões, cifra superior à soma das despesas contraídas por candidatos à Casa Branca e a cargos parlamentares na eleição passada.





Todo o dinheiro vem de doações para o financiamento da campanha, que reúne desde pequenas quantidades on-line até contribuições de grandes bilionários. As doações representam 22% do dinheiro total arrecadado no ciclo de 2020. Segundo a empresa de rastreamento de anúncios americana, Advertising Analytics, grande parte do valor está sendo investido em anúncios de televisão: cerca de US$ 1,8 bilhão.



Registrada, ainda, uma mudança no eleitorado nesta eleição: mais mulheres estão contribuindo para as corridas federais. Só elas, representam 44% dos doadores, índice que cresceu 7% desde 2016. Elas têm favorecido os democratas: a estimativa é de que US$ 1,3 bilhão foram doados ao partido de Biden; Trump e seus correligionários , por sua vez, receberam US$ 570 milhões.





Senado bate recordes

Segundo o jornal estadunidense The New York Times, oito das 10 disputas mais caras pelo Senado ocorrem em 2020. Na Carolina do Norte, Thom Tills (republicano) e Cal Cunningham (democrata) gastaram, aproximadamente, US$ 272 milhões (R$ 1,5 bilhão).





E, na disputa entre estes dois grandes grupos, quem tem vantagem financeira são os democratas. Segundo a análise do Center for Responsive Politics, os azuis levantaram US$ 5,5 bilhões em fundos. Vermelhos, por outro lado, conseguiram US$ 3,8 bilhões.













*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra