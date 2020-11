EUA: O que falta para sabermos quem será o próximo presidente

(foto: SAUL LOEB, Angela Weiss / AFP)

Biden no Arizona, o primeiro estado a "virar de lado" nos Estados Unidos, todas as atenções se voltam para três dos sete estados em que ainda não se pode afirmar o vencedor. Até o momento, Biden tem 2,2 milhões de votos a mais que Trump, mas, nas parciais, é Donald Trump quem vai levando a melhor. Com 86 delegados ainda em disputa, o placar pode consagrar qualquer dos dois candidatos. Pelo que se desenha, o resultado pode ser tão apertado que pode levar dias até que o vencedor seja definido ( Com a vitória de Joeno Arizona, o primeiro estado a "virar de lado" nos, todas as atenções se voltam para três dos sete estados em que ainda não se pode afirmar o vencedor. Até o momento, Biden tem 2,2 milhões de votos a mais que, mas, nas parciais, é Donald Trump quem vai levando a melhor. Com 86 delegados ainda em disputa, o placar pode consagrar qualquer dos dois candidatos. Pelo que se desenha, o resultado pode ser tão apertado que pode levar dias até que o vencedor seja definido ( siga apuração em tempo real ).





O peso do centro-oeste norte-americano será decisivo nessa reta final. Biden disse, no início da manhã desta quarta-feira (4) que está se sentindo otimista com os resultados de Wisconsin e Michigan. Próximo de fechar a apuração, Wisconsin está com Biden até então, enquanto Michigan está com Trump, mas ainda deve contar mais de meio milhão de votos. A declaração se dá porque, até então, o democrata vem bem atrás na Pensilvânia, onde precisa tirar a diferença de quase 700 mil votos entre os 3 milhões que ainda serão apurados - porém, com a virada do Arizona, sua vitória se tornou possível, mesmo perdendo a Pensilvânia, caso confirme Wisconsin e Nevada e consiga virar Michigan (13,5 mil dos 538 mil restantes). Nesse cenário, Biden já atingiria os 270 delegados necessários para se tornar presidente.