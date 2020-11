Eleição nos EUA: rapper Kanye West reconhece revés e se lança para 2024

Kanye West tentou se colocar como alternativa a Biden e Trump, mas viu candidatura naufragar. (foto: ANGELA WEISS/AFP)

Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

O rapper, um dos diversos candidatos “nanicos” à presidência dos, reconheceu o revés nas urnas. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, pelo Twitter, o músico “lançou” sua campanha para o pleito de 2024.“Kanye 2024”, diz o post, que tem uma imagem do rapper acompanhando a marcha da apuração dos votos. Os Estados Unidos têm uma espécie de bipartidarismo "disfarçado", visto que, embora sejam muitos os postulantes à Casa Branca, a corrida é dominada por Donald Trump, do Partido Republicano, e Joe Biden, da coalizão Democrata Kanye aparece nas cédulas como candidato independente. Ele, no entanto, é fundador uma sigla chamada, um trocadilho com a expressão “festa de aniversário”, pois a palavra “party”, na língua estadunidense, pode significar “partido” ou se referir a uma confraternização.O músico não foi opção de votos em parte dos estados do país. Cada localidade tem regras e prazos de inscrição próprios e, em parte do território nacional, Kanye West não protocolou sua candidatura a tempo de constar nas cédulas de votação.Nos Estados Unidos, incontáveis políticos de pouquíssima expressão pública se lançaram na corrida presidencial. O Partido Libertário tem Jo Jorgensen, enquanto o Partido da Solidariedade tem o professor aposentado Brian Carrol, por exemplo. Há candidaturas que fogem drasticamente da linha política historicamente adotada pelos Estados Unidos.Gloria La Riva, que representa a extrema-esquerda pelo Partido pelo Socialismo e Libertação, defende o fim do capitalismo — e a vigência de um regime socialista —, além do fim da intervenção ianque na vida pública de países como a Venezuela.Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais