Cientistas descobrem que coronavírus pode entrar no corpo pelos olhos

(foto: Pixabay/Reprodução)

Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins descobriram que o coronavírus pode entrar no corpo humano também pelos olhos. Após analisar órgãos de pacientes mortos, os estudiosos encontraram células que expressam a proteína ACE2 e a a enzima TMPRSS2, que são necessárias para que o coronavírus se multiplique nas células humanas.





10:06 - 07/05/2020 Para pesquisador, 'falta uma peça do quebra-cabeça' da origem da COVID-19 explicaria o fato de alguns pacientes da COVID-19 terem relatado sinais de conjuntivite, que é uma inflamação na região. De acordo com os pesquisadores, se as gotículas contaminadas entrarem em contato com os olhos, o vírus pode começar sua invasão. A pesquisa mostrou que o coronavírus foi detectado em lágrimas, "levantando preocupações sobre o olho, tanto como um portal de entrada e transportador do vírus". O estudoo fato de alguns pacientes da COVID-19 teremsinais de, que é uma inflamação na região. De acordo com os pesquisadores, se as gotículasentrarem emcom os olhos, o vírus podesua invasão. A pesquisa mostrou que o coronavírus foiem, "levantando preocupações sobre o olho, tanto como um portal de entrada edo vírus".





Com base nos resultados, os olhos “podem servir como um portal de entrada e como um reservatório para a transmissão deste vírus de pessoa para pessoa”.





O médico responsável pelo estudo, Lingli Zhou, ressalta a importância das medidas de segurança, incluindo máscaras faciais e precauções de contato com olhos para prevenir a disseminação da doença.

