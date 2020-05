Rússia investiga incêndio em hospital para pacientes com COVID-19

(foto: Reprodução da internet)

Mistério sobre 'queda' de médicos

Ao menos um paciente morreu em, na Rússia, na noite de sábado (09/05), segundo as autoridades locais. O edifício precisou ser evacuado e as pessoas internadas devido ao novo coronavírus foram transferidas para outras unidades médicas.A causa do incêndio ainda é incerta e está sendo investigada pela polícia. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, confirmou o óbito de um paciente com odevido ao fogo que atingiu um dos prédios do City Clinical Hospital. Uma das hipóteses é de que as chamas teriam começado após um equipamento da ala de tratamento intensivo ter apresentado problema.