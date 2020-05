Nova York prorroga isolamento contra COVID-19 até 7 de junho

As medidas de isolamento adotadas em março já tinham sido estendidas até 15 de maio (foto: JOHANNES EISELE/AFP)

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, prorrogou as medidas de isolamento social até, embora algumas regiões possam iniciar a reabertura mais cedo caso atinjam uma série de parâmetros. As medidas adotadas em março já tinham sido estendidas até 15 de maio. Esperava-se uma nova prorrogação, tendo em vista o status da região de Nova York como, país mais afetado pela doença.Algumas áreas de Nova York esperam começar a reabrir no fim deste mês, embora nenhuma das 10 regiões do estado tenha atingido os sete parâmetros exigidos nesta semana. As regiões que desejam retomar a atividade econômica devem mostrar que as mortes e hospitalizações relacionadas àestão em declínio e que há leitos hospitalares suficientes para atender a um possível aumento dos casos.Os condados terão de aumentar os testes e rastreamento e as empresas precisarão se adaptar para proteger os trabalhadores. As companhias reabrirão em quatro fases, começando com construção, manufatura e varejo (apenas para retirada de compras feitas com antecedência).

