Argentina define exceções no isolamento da COVID-19

Decreto do presidente Alberto Fernández, que despacha na Casa Rosada, regulamentou circulação e funcionamento durante a pandemia (foto: Julian Zapata/Pixabay)



Se muitos brasileiros consideram ruins as restrições de circulação e atividades comerciais impostas devido à pandemia de COVID-19 é porque talvez não saibam como estão nossos vizinhos argentinos. Lá, o governo impoôs regime bem mais severo e neste fim de semana oficializou nova lista de atividades que podem ser realizadas durante a quarentena geral contra o coronavírus, que vai pelo menos até o dia 26.





SAIBA MAIS 12:37 - 12/04/2020 Espanha se prepara para começar controversa reabertura

14:37 - 12/04/2020 Guayaquil e os erros no enfrentamento da COVID-19 no Equador Existem pessoas que poderão circular e empresas poderão reabrir, embora em muitos casos de forma limitada. Tudo foi decidido depois de discussões entre o presidente Alberto Fernández e os governadores das províncias, além de membros do comitê criado para combater o alastramento do novo coronavírus.





O objetivo é tentar garantir algumas atividades econômicas essenciais, mantendo o isolamento social para impedir a propagação da doença. O país vizinho soma mais de 2 mil infectados e quase 100 mortes por COVID-19.





Liberação para sair

Pelas novas regras, estão liberadas para sair, por exemplo, “pessoas com deficiência, incluídas as com transtorno do espectro do autismo”, para breves passeios nas proximidades da residência, juntamente com um membro da família ou tutor, sempre identificados, bem como prestadores de serviços profissionais em domicílio para pessoas com alguma incapacidade.