Mark Blum, ator de 'Crocodilo Dundee', morre aos 69 anos em função do coronavírus

(foto: John Lamparski/Divulgação) Mark Blum, de 69 anos, morreu nesta quinta-feira (26). A causa da morte do norte-americano, que ficou conhecido nos cinemas pelos seus papéis em "Procura-se Susan Desesperadamente" (1985), "Crocodilo Dundee" (1986) e "Encontro às Escuras" (1987), foi em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus (COVID-19), de acordo com a imprensa internacional. O ator, de 69 anos,nesta quinta-feira (26). A causa da morte do norte-americano, que ficou conhecido nos cinemas pelos seus papéis em "Procura-se Susan Desesperadamente" (1985),e "Encontro às Escuras" (1987), foi em decorrência de complicações causadas pelo, de acordo com a imprensa internacional.





A informação foi confirmada pelo seu empresário ao jornal “The Independent”. Um dos trabalhos recentes de Blum foi na série “You”, transmitida pela Netflix. Na ocasião, o ator foi a grande estrela, vivendo o Sr. Mooney.





O teatro Playwrights Horizons, em Nova York, fez uma homenagem a Mark Blum no Twitter.





"Com amor e corações pesados, a Playwrights Horizons faz tributo a Mark Blum, um amigo querido de longa data e um artista consumado que morreu esta semana. Obrigado, Mark, por tudo que você trouxe ao nosso teatro, e aos teatros e audiências de todo o mundo. Vamos sentir sua falta”, publicou.

