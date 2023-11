BH tem alerta de risco geológico até sexta-feira (3/11)

432

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas por SMS (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico para a capital mineira na noite desta terça-feira (31/10). O alerta é válido até sexta-feira (3/11).









Há risco geológico forte nas regionais Venda Nova, Noroeste e Oeste. A Defesa Civil recomenda que os moradores tenham mais atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

Se observado alguns desses sinais, a orientação é deixar imediatamente o imóvel e ligar para a Defesa Civil (199).

Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.