Três são presos no Vale do Rio Doce suspeitos de venda ilegal de armas

Armas comercializadas ilegalmente foram parar em distritos de Coaraci e Peçanha (foto: PMMG)

Um flagrante de armas de fogo sem registro e uso de drogas foi feito pela Polícia Militar em três distritos de Coaraci e Peçanha, no Vale do Rio Doce: Córrego dos Martins, Córrego Estima e Coronel Marcelino.

Depois de receber uma denúncia de posse ilegal de armas de fogo, foi montada uma operação com os batalhões da Polícia Militar de Coaraci e Peçanha, no Vale do Rio Doce.

A primeira apreensão ocorreu em Córrego dos Martins, onde D. P. S., de 24 anos, foi preso com uma polvera, sendo que em seu poder foi apreendida uma bucha de maconha.

A partir dessa prisão, os policiais foram a Córrego Estima, onde os policiais apreenderam uma rifle, em poder de E. G. S., de 53 anos.

Ao efetuar essa segunda prisão, os militares tiveram a informação de que outro homem, F. P. S., 53 anos, que reside em Peçanha, estaria comercializando armas de fogo.

Foram, então, para o terceiro endereço, onde foram apreendidas três armas de fogo com o suspeito, sendo duas espingardas e um revólver, e munições de rifles e revólver calibre 38, 380 e calibre 22.

As suspeitas são de que os três estejam envolvidos com a venda ilegal de armas e com o tráfico de drogas. Eles foram levados para a Delegacia de Peçanha.