Acidente entre coletivo e ônibus escolar deixa alunos feridos em BH

Micro ônibus desviou do coletivo e atingiu árvore (foto: Jair Amaral/E.M./D.A. Press) Um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar e um coletivo da linha 638 (Estação Vilarinho/Minas Caixa) deixou, pelo menos, 12 pessoas levemente feridas na manhã desta quarta-feira (25) no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O acidente aconteceu na Rua Leontino Francisco Alves. De acordo com a sargento Andréa da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo escolar precisou desviar de outro veículo na pista e acabou acertando uma árvore que fica próximo de um ponto de ônibus.



“O motorista da van escolar disse que entrou na rua quando viu o ônibus parando no ponto e um veículo de passeio que estava logo atrás. O motorista do ônibus precisou frear e, devido à pista estar molhada, o ônibus escorregou. Para desviar do carro e não prensá-lo contra o ônibus, ele jogou contra a árvore”, explicou a militar.



O coletivo que estava parado no ponto de ônibus não foi atingido e ninguém ficou ferido.

O ônibus escolar levava 17 alunos para o Colégio Tiradentes, no bairro Minas Caixa. Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram levadas ao Hospital Risoleta Neves. Duas tinham quadro de traumatismo craniano.





As outras vítimas foram levadas pelos pais para o atendimento médico.





A perícia da Polícia Civil também esteve no local do acidente.