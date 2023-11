BH: Enfermeiros vão receber salário reajustado com base no piso em novembro

432

Prefeito Fuad Noman sancionou o projeto de lei na manhã desta quarta-feira (25/10) (foto: Amira Hissa/PBH)

Os profissionais da enfermagem de Belo Horizonte receberão os salários de novembro reajustados com base no piso nacional da categoria. O prefeito Fuad Noman sancionou, na manhã desta quarta-feira (25/10), o projeto de lei que institui parcela complementar para que seja adotado o piso salarial nacional para estes profissionais.





Com a nova legislação, serão beneficiados cerca de 4,7 mil enfermeiros, técnicos e agentes de serviços de saúde (ambos com habilitação em enfermagem) que atuam na Prefeitura da capital e 15 mil profissionais dos 12 hospitais da rede filantrópica.









Nesse mesmo dia, os servidores que são efetivos ainda receberão os valores retroativos aos meses de maio a agosto deste ano. Já os profissionais contratados receberão o retroativo nas folhas de novembro e dezembro – pagas em dezembro e janeiro, respectivamente. A Prefeitura de Belo Horizonte estima um gasto de R$ 3 mi a mais com os novos salários.

A composição salarial da categoria é custeado pelo governo federal, que deve repassar os recursos para os municípios todos os meses. A verba correspondente às parcelas de maio a setembro deste ano já está no caixa da Prefeitura de Belo Horizonte – mas só poderá ser repassada com a aprovação e sanção do projeto de lei pelo prefeito Fuad Noman.





O texto da lei, que já foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) na semana passada, será enviado ao executivo do município no final da tarde de sexta-feira (27/10).

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.