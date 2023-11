Polícia procura autor de disparos e morte de homem em boate de Lafaiete

432

Disparos de arma de fogo causaram correria na saída da boate (foto: Aline Perucci/Especial para o EM)

A Polícia Civil ainda não tem pistas do autor do homicídio, na madrugada de sábado (21/10), numa boate de Conselheiro Lafaiete e nem de três de seus cinco comparsas. Um homem de 27 anos foi assassinado, com sete tiros, e duas mulheres, de 15 e 20 anos, ficaram feridas.Uma verdadeira caçada foi montada pela polícias Civil e Militar, que trabalham juntas, para tentar encontrar os criminosos. Já se sabe que o matador teria fugido num táxi, que a polícia tenta identificar. Dois dos comparsas, que foram presos, deixaram o local de carro de aplicativo, que foi identificado e localizado, e possibilitou que as prisões fossem feitas.A boate, localizada na Avenida Prefeito Telésforo Cândido de Resende, no Bairro Campo Alegre dos Carijós, estava lotada, e a tragédia poderia ter sido muito maior, segundo a polícia.Uma das feridas, de 15 anos, encontra-se em estado crítico. A outra mulher, de 20, teve ferimentos leves, sem gravidade e já recebeu alta.Os dois integrantes do grupo agressor que foram presos têm 18 e 19 anos e confessaram terem participado da trama.

LEIA: Tiros em danceteria deixa um morto e uma vítima em estado grave

Eles contaram que o autor dos disparos era um jovem de 21 anos, que aparentemente estava no local para ajustar contas com a vítima de 27 anos. A Polícia Militar informou que o homem de 27 anos, atingido por cinco tiros no rosto, um nas costas e outro no tórax, estava supostamente envolvido em uma tentativa de homicídio contra um dos suspeitos em 2022.



A vítima tentou se defender e desarmar o atirador, mas foi baleada antes que conseguisse. A adolescente de 15 anos levou um tiro no peito e a jovem de 20 anos levou um tiro no braço.



No local do incidente, o proprietário da boate encontrou uma arma calibre 9 milímetros e 12 munições intactas, que foram entregues à Polícia Militar. As autoridades continuam em busca dos outros cinco suspeitos envolvidos no caso.



Segundo levantamento feito pela Polícia Civil, o homem morto tinha várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas e roubos.