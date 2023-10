Mulher que mandou matar pai e o assassino é condenada a 19 anos de prisão

432

Julgamento durou toda a quinta-feira (19) (foto: Divulgação/Fórum) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou, nessa quinta-feira (19), a 19 anos e 3 meses de prisão em regime fechado Ivonete Teixeira Portilho, de 56 anos, pela morte de Mateus Ribeiro Ferreira, 22. Mateus é apontado como o assassino do pai de Ivonete, a mando de Ivonete, e foi morto em 2014 por cobrar uma dívida relacionada ao crime.

Os crimes foram motivados devido a uma herança da família, já que Ivonete queria herdar um lote que estava no nome do pai dela. Durante a investigação, a polícia comprovou que Ivonete e Mateus trocaram ligações telefônicas minutos antes do crime e logo depois também. Ela já havia sido condenada pela morte de Francisco e cumpria a pena em regime condicional.





Durante o julgamento, Luciano Pedro da Silva, de 35 anos, também indiciado por participação no crime, foi absolvido pelo júri.