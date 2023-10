Homem agride a mãe, tenta matar o irmão e atira em cachorro em Venda Nova

432

Crimes teriam sido motivados por discussão familiar (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press)



Durante as agressões, o cachorro da família foi alvejado enquanto tentava defender a vítima. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tentar matar o irmão, no Bairro Minas Caixa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, no início da tarde desta quinta-feira (19/10). A vítima, de 32 anos, foi agredida diversas vezes na cabeça e teve que ser encaminhada ao Hospital Risoleta Neves.Durante as agressões, o cachorro da família foi alvejado enquanto tentava defender a vítima.





Por volta das 10h, o suspeito saiu de casa, acompanhado da irmã. No entanto, de acordo com o relato da mãe, às 12h, ele voltou. Ao ver que era o filho, a mulher pediu que o mais velho o atendesse, pensando que ele havia esquecido alguma coisa. Logo em seguida, ela ouviu barulhos de briga e disparos de arma de fogo.





Ao descer as escadas, a mulher viu o filho mais velho machucado, caído no chão e um homem apontando uma arma para sua cabeça. Ela então teria corrido e ficado na sua frente. Nesse momento, para defender a tutora, o cachorro da família avançou contra o suspeito, o arrastou para fora do imóvel, mas acabou sendo alvejado.





Os suspeitos fugiram do local. O homem de 23 anos, que agrediu o irmão, foi encontrado na casa do pai dele. Ao se deparar com os militares, ele tentou fugir, mas foi preso. Ao ser detido, o homem lamentou a morte de seu cachorro.