BH tem 7 mil vagas em aberto no setor de hotéis, bares e restaurantes

As razões para esta lacuna de profissionais são diversas, mas as demissões da pandemia indicam o ponto de partida (foto: Alexandre Guzanshe /EM/D.A Press) Belo Horizonte tem 7 mil vagas em aberto no setor de bares, restaurantes e hotéis. A escassez de profissionais qualificados é um dos motivos da falta no setor, que teme uma grande crise com a chegada das festas de fim de ano. Entre as profissões mais requisitadas, estão camareiras, garçons e recepcionistas.





Como chegou a este ponto?

As razões para esta lacuna de profissionais são diversas, mas as demissões da pandemia indicam o ponto de partida. Segundo Pedrosa, sem um emprego formal, os profissionais buscaram alternativas sendo microempreendedores individuais (MEIs) ou trabalhando em aplicativos de transporte e delivery.





Em BH, há mais de 200 mil MEIs registrados, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital mineira. A fuga dos profissionais é sentida agora, como conta o gerente geral do Hotel Intercity BH Expo, Acácio Pinto.





"De 2015 a 2018 não tinham vagas, e muitas pessoas buscavam emprego. A partir da pandemia, especialmente no segundo semestre de 2021, o mercado trocou, passando a ter muitas oportunidades e poucas pessoas qualificadas procurando".

Além disso, a necessidade de trabalhar aos domingos e a remuneração da categoria espanta aqueles que ainda se interessam pelos cargos. A média salarial de nível técnico nos bares, restaurantes e hotéis de BH varia de R$ 1.500 a R$ 2.100.





O valor não é competitivo e pode ser alcançado com MEIs e aplicativos, segundo levantou o SindiHBaRes/SindHotéis. Outra alternativa para os profissionais são eventos que contratam frilas.





"Eles pagam mais numa só ocasião. Se um profissional recebe R$ 180 a cada evento e faz 12 por mês, já atinge um salário CLT", afirma Acácio, gerente do Hotel Intercity.

Reajuste salarial

O treinamento de novos profissionais e aumento da remuneração na categoria são as saídas para preencher as 7 mil vagas. Segundo Paulo Pedrosa, os empresários receberão as convenções coletivas dos trabalhadores em novembro e pensam em aumento de salário acima da inflação, como forma de incentivo.





Presidente do SindiHBaRes / SindHotéis, Paulo Pedrosa, (foto: Alexandre Guzanshe /EM/D.A Press) Quanto a qualificação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece cursos gratuitos para o setor. "Há um movimento muito grande para captar mão de obra por meio do Senac. Ainda assim, a dificuldade de encontrar pessoas querendo fazer os cursos existe. Tem turmas que começam com 15 pessoas, senão, passam mais de meses aguardando outros interessados", diz.





Algumas empresas decidiram fazer o próprio treinamento e manter os profissionais capacitados, como o Hotel Intercity BH Expo. Segundo Acácio, essa é uma carência sentida em toda a rede. "De fato, a solução é treinar pessoas. Aqui, investimos em montar uma sala de aula para formar profissionais que estejam conosco e fornecer mão de obra qualificada para o mercado, já que alguns nos atendem pontualmente", diz.





As atividades de qualificação do Senac são oferecidas para a população por meio do programa Senac, que foi lançado neste ano. A intenção é suprir a demanda e criar mecanismos que aproximem o trabalhador da capacitação gratuita.





Os interessados em vagas podem procurar o SindiHBaRes/SindHotéis, na Av. Brasil, 510, Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH. Além do SINE BH (clique AQUI ).

Para indicar alunos, as empresas devem ser credenciadas no Senac. Os cursos são oferecidos em BH e Região Metropolitana. Neste mês, ainda há 16 turmas com inscrições abertas, confira:





Belo Horizonte Unidade Senac Barro Preto (Rua dos Goitacazes, 1159 - Barro Preto):

Técnicas Básicas para preparo de molhos quentes e frios - Início das aulas: 23/10 - Turno: tarde

Rotinas Contábeis para não contadores - Início das aulas: 23/10 - Turno: tarde

Técnicas e Preparo de pães, roscas e biscoitos tradicionais - Início das aulas: 23/10 - Turno: tarde

Técnicas de Depilação - Início das aulas: 30/10 - Turno: noite

Gestão de Estoque para Farmácias e Drogarias - Início das aulas: 30/10 - Turno: tarde

Unidade Senac Guajajaras (Rua dos Guajajaras - 40 - 15º andar - Centro):

Técnicas Básicas para porteiro - Início das aulas: 23/10 - Turno: tarde

Qualidade no atendimento ao cliente - Início das aulas: 23/10 - Turno: manhã

Introdução ao visual merchandising no comércio - Início das aulas: 30/10 - Turno: noite

Unidade Senac em Venda Nova (Av. Liége, 213 - Jardim dos Comerciários):

Fashion Marketing Digital - Início das aulas: 23/10 - Turno: noite

Técnicas Básicas para porteiro - Início das aulas: 23/10 - Turno: noite

Introdução ao visual merchandising no comércio - Início das aulas: 30/10 - Turno: noite

Em Betim Unidade Senac (Novo endereço - Rua Rio de Janeiro, 199 - Brasileia - Betim):

Técnicas de Depilação - Início das aulas: 30/10 - Turno: tarde

Designer de Sobrancelhas - Início das aulas: 30/10 - Turno: manhã

Em Contagem Unidade Senac (Rua das Paineiras, 1300 - Jardim Eldorado - Contagem):

Farmácias e Drogarias: Marketing, atendimento e vendas de cosméticos e outros produtos relacionados - Início das aulas: 18/10 - Turno: noite

Técnicas Básicas para porteiro - Início das aulas: 23/10 - Turno: noite

Hardware Montagem e Manutenção de Computadores - Início das aulas: 25/10 - Turno: tarde