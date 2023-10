BH e quase todo o estado podem ter chuva nesta sexta-feira (20/10)

432

Na capital, os termômetros vão variar entre 18°C e 30ºC (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) A meteorologia aponta para possibilidade de pancadas de chuva em Belo Horizonte e em quase todo o restante do estado nesta sexta-feira (20/10). Na capital, os termômetros vão variar entre 18°C e 30ºC, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde, informa a Defesa Civil, relatando ainda que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.

No entanto, à tarde, devido ao aumento das zonas de instabilidade, a chuva pode atingir quase todo o estado, menos no Noroeste, que deve ter poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixa humidade relativa do ar.

À noite, a meteorologia prevê chuva na Região Central. O mesmo vale para o Triângulo, onde, inclusive, as máximas podem chegar a 34ºC. No Noroeste, os termômetros marcarão 37ºC. As mínimas variam de 12ºC, no Sudeste, a 22ºC na Região Central e Leste do estado. Já no Oeste, a mínima prevista é de 24ºC.





Recomendações de praxe da Defesa Civil:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e perto de córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Como receber alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e deslizamentos de terra por SMS. Os interessados devem realizar o cadastro, gratuito, enviando uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Na sequência, o solicitante receberá uma notificação confirmando o cadastramento.